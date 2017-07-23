Hakkari'de hain terör saldırısı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerin evinden kaçırdıktan sonra silahla vurduğu kişi, yaşamını yitirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristler Çatalca köyüne bağlı Güvenli mezrasında yaşayan Sami Çitfçi'yi evinden kaçırdı.



Teröristler evinden uzak bir yere götürdükleri Çiftçi'yi silahla vurarak öldürdü.



Güvenlik güçleri teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.



BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN TAZİYE TELEFONU



Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari'de teröristler tarafından evinden alınarak şehit edilen Sami Çiftçi'nin babası Selim Çiftçi'ye, taziye dileğinde bulundu.



Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Sami Çiftçi'nin babası Selim Çiftçi'yi telefonla arayarak, başsağlığı diledi.



Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristler, evinden kaçırdıkları Sami Çiftçi'yi silahla vurarak öldürmüştü.