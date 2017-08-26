Hakkari'de terör saldırısında 1 polis ve 3 korucu yaralandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu bir polis ile 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şapatan bölgesinde teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.



Patlamada bir polis ile 3 güvenlik korucusu hafif yaralandı. Yaralılar Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.