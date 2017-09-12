Hakkari'de terör saldırısı: 1 şehit 3 yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerinin yol emniyeti aldığı sırada infilak ettirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik görevlisi yaralandı.



Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Güzelkonak köyü civarında güvenlik güçlerinin yol emniyeti aldığı sırada terör örgütü PKK'nın yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirildiği belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Patlama sonucu 1 güvenlik korucusu şehit olmuştur, 1 askeri personel ve 2 güvenlik korucusu yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi sevk edildikleri Şemdinli Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."