Hakkari'de FETÖ soruşturması

Hakkari'de ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 eski polis tutuklandı.

Hakkari'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Sivas ve Kocaeli'nde gözaltına alınan 2 eski polis tutuklandı.



Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan, meslekten ihraç edilen 2 polisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sivas ve Kocaeli'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Hakkari Cumhuriyet Savcılığına ifade veren zanlılar tutuklandı.



