Hakkari'de FETÖ operasyonu

Hakkari'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"09-10 Ağustos günü ilimiz merkezde FETÖ/PDY bölücü terör örgütüne müzahir şahısların kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları 'ByLock' isimli programı kullandığı tespit edilen 3 şahıs Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslardan biri çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."