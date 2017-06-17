Hakkari'de el yapımı bomba patladı: 2 şehit

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör operasyonunda 5 terörist etkisiz hale getirildi, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 7 asker hafif yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyon devam ediyor.



Operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.



Bölgede arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin geçişi esnasında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 2 asker şehit oldu, 7 asker hafif yaralandı.



Yaralı askerler, Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.