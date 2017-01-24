Hakkari'de çocuklara kayak eğitimi veriliyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde profesyonel askeri kayak eğitmenleri, yarıyıl tatilindeki çocuklara kayak öğretiyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yüksekova’da 3. Piyade Tümen Komutanlığı tarafından 2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamlayarak yarıyıl tatiline giren çocuklara kayak eğitimi veriliyor.



6-10, 11-14 ve 15 yaş üstü olmak üzere üç ayrı gruba ayrılan toplam 37 Yüksekovalı çocuk ve genç, profesyonel askeri kayak eğitmenlerince eğitiliyor.



Çocuklar bu eğitim sayesinde kayak sporuyla tanıştı.