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24 Ocak 2017 09:32 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2017 09:35

Hakkari'de çocuklara kayak eğitimi veriliyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde profesyonel askeri kayak eğitmenleri, yarıyıl tatilindeki çocuklara kayak öğretiyor.

Hakkari'de çocuklara kayak eğitimi veriliyor

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yüksekova’da 3. Piyade Tümen Komutanlığı tarafından 2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamlayarak yarıyıl tatiline giren çocuklara kayak eğitimi veriliyor.

6-10, 11-14 ve 15 yaş üstü olmak üzere üç ayrı gruba ayrılan toplam 37 Yüksekovalı çocuk ve genç, profesyonel askeri kayak eğitmenlerince eğitiliyor.

Çocuklar bu eğitim sayesinde kayak sporuyla tanıştı.

Etiketler: hakkarikayakgenelkurmayöğrenci


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