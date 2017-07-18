Hakkari'de bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü PKK arasında çıkan çatışmada, bir terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü PKK arasında çıkan çatışmada, bir terörist etkisiz hale getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, 7'nci Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığına bağlı güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında Habeşti bölgesinde çatışma çıktı.



Çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi. Telsiz dilemelerinden bir teröristin de yaralı olduğu anlaşıldı.



Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 2 el bombası, kaleşnikof piyade tüfeği, 5 dolu kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, sırt çantası ve bol miktarda gıda malzemesi ele geçirildi.