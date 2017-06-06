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06 Haziran 2017 17:30 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2017 17:32

Hakkari'de terör saldırısı: 1 şehit, 6 yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.

Hakkari'de terör saldırısı: 1 şehit, 6 yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hakkari-Çukurca karayolunda seyir halindeki askeri araca terör örgütü PKK üyelerince roketatarlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. Yaralı askerler, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bölgede PKK'lı teröristlere yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.

Etiketler: askeri araç devrildiHakkari'de çatışma


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