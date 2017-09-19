Hakkari'de 7 terörist öldürüldü

Hakkari'de sınırın Irak tarafında insansız hava aracı ile tespit edilen PKK'lı 7 terörist, operasyonla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 7 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin Basyan bölgesi Rubarişin Çayı Mezi mevkisinde insansız hava aracı ile 7 terör örgütü PKK mensubunun tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada, teröristlerin düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildiği bildirildi.