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19 Eylül 2017 22:48 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2017 23:08

Hakkari'de 7 terörist öldürüldü

Hakkari'de sınırın Irak tarafında insansız hava aracı ile tespit edilen PKK'lı 7 terörist, operasyonla etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de 7 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 7 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin Basyan bölgesi Rubarişin Çayı Mezi mevkisinde insansız hava aracı ile 7 terör örgütü PKK mensubunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlerin düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Etiketler: hakkaride terör operasyonu


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