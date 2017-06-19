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19 Haziran 2017 10:00 | Son Güncelleme: 19 Haziran 2017 10:01

Hakkari'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Çukurca ilçesi Güven Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda insansız hava aracıyla tespit edilen PKK'lı 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde devam eden operasyonda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik 3 gündür sürdürülen ve 11 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, insansız hava aracı 5 teröristi daha tespit etti.

Teröristler, düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.

Bölgede yürütülen operasyonda 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu.

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