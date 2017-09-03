Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari merkeze bağlı Kırıkdağ bölgesinde tespit edilen 4 teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kırıkdağ bölgesinde tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubunun silahlı insansız hava aracı ile düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirildiği aktarıldı.



Bölgede arama tarama çalışmalarının Jandarma Özel Harekat timlerince sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, konuyla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.