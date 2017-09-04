Hakkari'de 4 PKK'lı öldürüldü

Hakkari'nin Çukurca İlçesi Güven Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen hava harekatında PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sözleşmeli er Halil İbrahim Gürel'in şehit olduğu terör saldırısını gerçekleştiren 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, dün, Çukurca ilçesinin Güven Dağı batısındaki Kovan Tepe'de bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu piyade sözleşmeli er Halil İbrahim Gürel'in şehit olduğu anımsatıldı.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"3 Eylül günü saat 22.00 sıralarında saldırının gerçekleştirildiği bölgeye yapılan hava harekatı neticesinde saldırıyı gerçekleştiren 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."