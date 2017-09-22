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22 Eylül 2017 19:21 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2017 19:25

Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesi Güzelkonak köyü Yufkalı bölgesi ile Yüksekova ilçesi İkiyaka köyü Mezruk bölgesinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon neticesinde 3 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiş olup, bugün itibarıyla etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu sayısı 7 olmuştur. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Etiketler: hakkari valiliğiterör operasyonu


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