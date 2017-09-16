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16 Eylül 2017 19:49 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2017 19:50

Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hudut birliğine roketatarlı saldırı gerçekleştiren PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Güven Dağı güneyi Kovan Tepe'de bulunan hudut birliğine roketatarlı saldırı gerçekleştiren PKK'lı 3 teröristin, insansız hava aracı tarafından tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlerin düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Etiketler: hakkaride terör operasyonu


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