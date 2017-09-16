Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hudut birliğine roketatarlı saldırı gerçekleştiren PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Güven Dağı güneyi Kovan Tepe'de bulunan hudut birliğine roketatarlı saldırı gerçekleştiren PKK'lı 3 teröristin, insansız hava aracı tarafından tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, teröristlerin düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildiği kaydedildi.