Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçlerine sınırın Irak tarafından havanlı saldırıda bulunan PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçlerine sınırın Irak tarafından havanlı saldırıda bulunan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Üzümlü 5. Hudut Birliği sorumluluk alanına Kuzey Irak bölgesinden bölücü terör örgütü mensuplarınca havan atışı yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"Atışın yapıldığı bölge topçu ve havan atışlarıyla ateş altına alınmış olup, 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."