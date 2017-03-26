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26 Mart 2017 22:15 | Son Güncelleme: 26 Mart 2017 22:18

Hakkari'de 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hakkari'de 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Valilikten yapılan açıklamada, Hakkari'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda Yüksekova ilçesinde "Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu" düzenlendiği aktarılan açıklamada, "İkiyaka Dağları bölgesindeki operasyonun ilk gününde 19, bugün de 3 olmak üzere 22 terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi.

Etiketler: hakkaripkkterörterörist


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