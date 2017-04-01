Hakkari'de 26 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 25 Mart'ta başlatılan "Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu"nda bugüne kadar 26 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yüksekova kırsalında 3 bin 400 metre rakımlı ve karla kaplı İkiyaka Dağları'nda 25 Mart'ta başlatılan ve 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca yürütülen "Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu"nu sürüyor.



İki komando ve bir hudut özel harekat taburunun da katıldığı operasyon kapsamında bugüne kadar 26 terörist etkisiz hale getirildi. Bir doçka silahı ve mühimmatı, terör örgütüne ait muhtelif malzeme ve silahların ele geçirildiği operasyonda, 2 doçka mevzisi de imha edildi.



Operasyonların, eksi 40 dereceye varan soğukta, gece-gündüz demeden genişletilerek devam edileceği belirtildi.



Hakkari ve çevresinde, 2017 başından bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde 55, Şemdinli'de 12, Çukurca'da 7, Yüksekova'da 30 olmak üzere 104 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.