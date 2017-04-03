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03 Nisan 2017 12:23 | Son Güncelleme: 03 Nisan 2017 12:34

Hakkari ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Hakkari ve Irak'ın kuzeyindeki Avaşin ile Basyan bölgelerine savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta, terör örgütüne ait silah mevzileri ile sığınak ve barınma yerlerinin bulunduğu 4 hedef imha edildi.

Hakkari ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Hakkari ile Irak'ın kuzeyindeki Avaşin ve Basyan bölgelerine dün saat 13.15-13.42 saatlerinde hava harekatı düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, bölgedeki silah mevzileri ile sığınak ve barınma yerlerinin bulunduğu 4 hedefi imha etti.

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