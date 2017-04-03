Hakkari ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Hakkari ve Irak'ın kuzeyindeki Avaşin ile Basyan bölgelerine savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta, terör örgütüne ait silah mevzileri ile sığınak ve barınma yerlerinin bulunduğu 4 hedef imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Hakkari ile Irak'ın kuzeyindeki Avaşin ve Basyan bölgelerine dün saat 13.15-13.42 saatlerinde hava harekatı düzenlendi.



Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, bölgedeki silah mevzileri ile sığınak ve barınma yerlerinin bulunduğu 4 hedefi imha etti.