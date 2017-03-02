Hakkari, Şırnak ve Artvin'de doğalgaz dağıtımına 8 talip

Hakkari, Şırnak ve Artvin için EPDK tarafından yapılacak doğalgaz dağıtım ihaleleri için toplam 8 şirket başvurdu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Hakkari, Şırnak ve Artvin için yapılacak doğalgaz dağıtım ihaleleri için toplam 8 şirket başvurdu.



Alınan bilgiye göre, EPDK'nın "Hakkari, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi Doğalgaz Dağıtım Lisansı İhalesi" için 6, "Artvin Doğalgaz Dağıtım Lisansı İhalesi" içinse 2 firma olmak üzere, toplam 8 yeterlilik başvurusu yapıldı.



Bu kapsamdaki "Hakkari, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi Doğalgaz Dağıtım Lisansı İhalesi"ne katılabilmek için AKMERCAN, AKSA, FERNAS, M.B.D. İnşaat, SEL-TAN İnşaat ve ALOZ Mühendislik şirketleri başvurdu.



Aynı şirketler "Artvin Doğalgaz Dağıtım Lisansı İhalesi" için de başvururken, bu 6 şirkete ek olarak, söz konusu bölge için ayrıca PALEN Enerji ve ARSAN İnşaat da talip oldu.



Başvuran şirketlerin dosyalarının incelenmesinin ardından, yeterlilik alan şirketler ihalelere katılmaya hak kazanacak. İhaleleri kazanan şirketlere verilecek şehir içi doğalgaz dağıtım lisansları, yürürlük tarihinden itibaren lisans hükümleri dahilinde 30 yıl geçerli olacak.



TÜRKİYE'NİN 81 İLİ GAZA KAVUŞACAK



Bu ay sonunda veya nisan ayı başlarında tamamlanması beklenen ihale sürecinden sonra Hakkari, Şırnak ve Artvin'e de gazın dağıtımının sağlanmasıyla Türkiye'deki 81 ilin tamamı doğalgaza kavuşacak.



EPDK son olarak 26 Aralık'ta, Ağrı il merkeziyle Doğubayazıt ilçesi için, 28 Aralık'ta da Tunceli il merkezi doğalgaz dağıtımı için ihaleye çıkmıştı.



Ağrı il merkeziyle Doğubayazıt ilçesi doğalgaz dağıtımı için yapılan lisans ihalesinde en düşük teklifi, kilovatsaat başına 4,460 kuruş ile Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ verirken, Tunceli il merkezinde doğalgaz dağıtımı için yapılan ihalede en düşük teklifi 8 yıl süresince kilovatsaat başına sıfır kuruş ile Akmercan Turizm Taşımacılık İnşaat Güvenlik Sistemleri Temizlik Gıda San. Tic. Ltd. Şti. vermişti.