Hakkari şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen asker ve güvenlik korucularının cenazeleri memleketlerinde toprağa veriliyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak'ın (28) naaşı, Zonguldak'ta toprağa verildi.



Belde meydanında düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Özcan Ulupınar, Faruk Çaturoğlu ve Hüseyin Özbakır, CHP Zonguldak milletvekilleri Şerafettin Turpcu ve Ünal Demirtaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Tuğgeneral Sırrı Yılmaz, Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Zonguldak Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Gökhan İnan, kaymakamlar, belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Şehit Kurak'ın cenazesi, beldedeki aile kabristanına defnedildi.



ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER TAYFUN KAVUN



Çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Kavun'un cenazesi, memleketi Kırşehir'de toprağa verildi.



Şehit Kavun'un (26) Türk bayrağına sarılı naaşı, töreninin yapılacağı Cacabey Meydanı'na getirildi. Şehidin babası Recep, annesi Ayşe Kavun ile kardeşleri ve yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Görevliler şehidin yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.



Şehidin cenazesi, gözyaşları arasında Şehit Hava Pilot Astsubay Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde defnedildi.



Cenaze törenine, şehidin ailesi ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin yanı sıra, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Kırıkkale Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Belediye Başkan Vekili Veli Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Ekemen, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.



ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER ERKAN KARACA



Çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Erkan Karaca için Samsun'da cenaze töreni düzenlendi.



Şehit Karaca'nın (28) Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınmak amacıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak babaevinin bulunduğu Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.



Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazından sonra şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak top arabasına konuldu.



Bir süre top arabasıyla götürülen şehit Karaca'nın naaşı, daha sonra cenaze aracıyla toprağa verilmek üzere Çarşamba ilçesine gönderildi.



Cenaze namazına, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsunsporlu futbolcular, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.



ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER EMRE KARAASLAN



Çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Emre Karaaslan'ın cenazesi, Bursa'da defnedildi.



Şehit Karaaslan'ın (24) Türk bayrağına sarılı naaşı, ilk olarak Kestel ilçesindeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Karaaslan'ın cenazesi, merkez Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Camisi'ne götürüldü.



Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, bazı milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı.



Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kestel'deki aile kabristanında toprağa verildi.



ŞEHİT GÜVENLİK KORUCULARI OSMAN YEŞİL VE ALAADDİN TEKİN



Saldırıda şehit düşen güvenlik korucuları Osman Yeşil ile Alaaddin Tekin'in cenazeleri defnedildi.



Şehit güvenlik korucuları Yeşil ile Tekin için 34. Hudut Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.



Törenin ardından şehitlerin Türk bayraklarına sarılı tabutu, Gelişen köyü Toklu mezrasına getirildi.



Şehitlerin naaşları, burada kılınan cenaze namazının ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenle toprağa verildi.



ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER SERCAN KARA



Çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Sercan Kara, Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.



Gelendost Devlet Hastanesinden alınan Sercan Kara'nın (26) Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, Yenice köyündeki babaevinin ardından Yenice Köyü Mezarlığı'ndaki tören alanına getirildi.



Cenaze törenine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aileye taziyelerini iletti. Kara'nın babası Menderes Kara'nın evladının parkasını giydiği görüldü.



Şehidin naaşının üzerine Isparta gülü bırakıldı. Köylülerden Hüseyin Kılınç'ın şehit Kara için yazdığı şiiri okuması herkesi duygulandırdı.



Yenice Köyü Camisi'ndeki cenaze namazının ardından Kara'nın cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.



Törene, Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, protokol üyeleri, askeri yetkililer, şehidin görev yaptığı bölgedeki asker arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı.



