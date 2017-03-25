Hakkari "beyaz perde" ile buluştu

Kentte 3 yıl aradan sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde sinema salonu açıldı.

Hakkari Valiliğinin desteği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce kentte 3 yıl aradan sonra sinema salonu törenle açıldı.



Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan sinemada, Şahan Gökbakar’ın "Recep İvedik 5" filmi gösterildi.



Vali Cüneyit Orhan Toprak, törende yaptığı konuşmada, Yılmaz Erdoğan gibi Türkiye ve dünya çapında sanatçılar ve tiyatrocular yetiştiren bir ilde uzun süredir sinemanın olmamasının üzüntü verici olduğunu söyledi.



Göreve geldiği günden bu yana bu konu üzerinde çalıştıklarını anlatan Toprak, şöyle konuştu:



"Elimizdeki imkanları değerlendirerek mevcut salonumuzu profesyonel arkadaşlarla yaptığımız görüşmeden sonra açmaya karar verdik. Her şeyi bir hafta içerisinde gerçekleştirdik. Daha önce de DAP ile yaptığımız bir proje neticesinde sinema makinemizi temin etmiştik. Dünyada şuanda kullanılan en son teknoloji sinema makinemiz mevcut. Salon imkanıyla da birleştirerek bu imkanı profesyonel bir ekibin eline verip çok şükür bugün Hakkarimizi, Hakkari halkımızı sinema solunu ile buluşturuyoruz. İnşallah Hakkari’nin sosyal hayatına çok önemli katkılar sağlayacağını düşündüğümüz sinema salonumuzun hayırlı olmasını temenni ediyorum."



Sinemanın açılışına Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Vali Toprak'ın eşi Dr. Funda Toprak, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



Hakkari'de 1970 yılında ''Lale Sineması'' ile başlayan ve sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği "Vizontele" filmine de konu olan sinema, çeşitli nedenlerden dolayı kapanmıştı.



Bir kaç kez yeniden açılan ancak sıkıntılar nedeniyle kapanan sinema salonu en son 2013 yılında sanatçı Kadir İnanır'ın katıldığı törenle tekrar açılmış ancak bir süre sonra yeniden kapılarını kapatmıştı.