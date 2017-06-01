Hakim ve savcıların yeniden inceleme talepleri reddedildi

HSK Genel Kurulu meslekten çıkarılan 4 hakim ve 2 savcının "yeniden inceleme" taleplerini reddetti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunun meslekten çıkarılan 4 hakim ve 2 cumhuriyet savcısının "yeniden inceleme" taleplerinin reddine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, 31 Mayıs'ta toplanan HSK Genel Kurulu, meslekten çıkarma kararlarına karşı yeniden inceleme talebinde bulunan 4 hakim ile 2 savcının soruşturma dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile tüm delilleri inceledi.



İnceleme sonucu hakimler Elif Özaydın Yalımer, Kadriye Akıncı, Muhammed Sönmez ile savcılar Ömer Günen ve Özkan Ay'ın yeniden inceleme taleplerinin esastan reddine karar verdi.



HSK Genel Kurulu ayrıca hakim Abdussamet Kahya'nın kesinleşmiş karara vaki yeniden inceleme talebini de reddetti.



Söz konusu taleplerin reddine oy birliğiyle kesin olmak üzere karar verildiği belirtildi.