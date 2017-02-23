Kundakçı hakkında tutuklama kararı çıkartıldı
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısının serbest kalmasına itiraz edildi. Savcı, saldırgan hakkında yakalama kararı çıkartılmasını istedi.
Savcı, İstanbul Kadıköy'de Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan kişinin serbest kalmasına itiraz ederek, saldırgan hakkında yakalama kararı çıkartılmasını istedi.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli M.A.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakılmıştı.
GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan kundakçı şahıs M.A.A tekrar gözaltına alındı.