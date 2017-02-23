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23 Şubat 2017 20:05 | Son Güncelleme: 23 Şubat 2017 21:03

Kundakçı hakkında tutuklama kararı çıkartıldı

Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısının serbest kalmasına itiraz edildi. Savcı, saldırgan hakkında yakalama kararı çıkartılmasını istedi.

Kundakçı hakkında tutuklama kararı çıkartıldı

Savcı, İstanbul Kadıköy'de Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan kişinin serbest kalmasına itiraz ederek, saldırgan hakkında yakalama kararı çıkartılmasını istedi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli M.A.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan kundakçı şahıs M.A.A tekrar gözaltına alındı.

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