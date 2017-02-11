"Hakemler Beşiktaş'ı kollamıyor"

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlı takımın hakemler tarafından kollandığı algısının oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

Ahmet Ürkmezgil yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kardemir Karabükspor'a 2-1 yenildiği maçta, rakibin ilk golünün ofsayt olduğunu ve penaltılarının verilmediğini savundu.



Kulüp olarak önce kendilerine baktıklarını belirten Ürkmezgil, "Gerekli öz eleştirimizi yapıyoruz. Ancak kazandığımız maçlarda da aleyhimize hakem hataları olmasına rağmen kamuoyunda 'hakemler Beşiktaş'ı kolluyor.' algısı yapılarak kulübe darbe vurmaya çalışıyorlar." dedi.



Hakem hatalarının kazandıkları maçlarda da olduğunu kaydeden Ahmet Ürkmezgil, şunları kaydetti:



"Kazandığımız maçlarda da aleyhimize yapılan hakem hataları vardı. Osmanlıspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında verilmeyen penaltılar, ofsayttan yenilen goller vardı. Galip geldiğimiz maçlarda çok fazla problem çıkarılmadı. Bunların üzerine ikinci bir darbe de 'Beşiktaş kollanıyor.' denilerek vuruluyor. Bunu hazmetmek çok zor. Beşiktaş yönetimi olarak hakemlerin de hata yapabileceğini düşünen bir zihniyete sahibiz, ancak, bunun üzerine algı yaparak 'hakemler Beşiktaş'ı kolluyor.' denmesini kabullenmek çok zor. İnsan üstü sabır ve irade olması lazım. Bu haksızlık. Bunun özellikle yapılan bir hareket olduğunu düşünüyorum."