Hakeme saldıran iki futbolcuya 35'er maç ceza

Samsun Futbol İl Disiplin Kurulu, amatör küme maçında hakeme fiili saldırıda bulunan 2 futbolcuya, 35'er maç men cezası verdi.

Samsun Süper Amatör Futbol Ligi'nin 2. haftasında Sporland ile Cedit Ilıcaspor, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sahasında karşılaştı.



Sporland'ın 3-2 üstünlüğü ile devam eden karşılaşma, 75. dakikada Cedit Ilıcasporlu futbolcular Yusuf Doğan ve Murat Meral'in orta hakem Teksen Eker'e fiili saldırıda bulunması nedeniyle tatil edildi.



Eker, darp raporu alarak Yusuf Doğan ve Murat Meral'den şikayetçi oldu.



Karşılaşmanın skorunu ve futbolculara verilecek cezayı belirlemek için toplanan Samsun Futbol İl Disiplin Kurulu, Sporland'ı 3-0 hükmen galip ilan etti.



Hakem ve gözlemci raporunu değerlendiren kurul, futbolcular Yusuf ve Murat'a da resmi müsabakalardan 35'er maç men cezası verildiğini açıkladı.



