Hakan Çalhanoğlu'ndan ilk tepki

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, babasının Trabzonspor temsilcileri ile görüştüğünü tesadüfen öğrendiğini söyledi.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu , Almanya'nın Express gazetesine verdiği röportajda, futboldan men cezası almasına sebep olan 2011'deki olayın nasıl yaşandığını anlattı. Hakan, "17 yaşındaydım ve Karlsruhe takımında oynuyordum. Babamın Darmstadt kentindeki bir restoranda Trabzonspor temsilcileriyle buluştuğunu arkadaşımdan tesadüfen öğrendim." şeklinde konuştu.



Babasının kendisine Türkiye'ye transfer olmak isteyip istemediğini sormadığını ve bu görüşmeden de söz etmediğini anlatan milli futbolcu, "Babam, bana söz konusu sözleşmeyi imzalamam gerektiğini söyledi." ifadesini kullandı.



Babasına saygı gösterdiğini belirten Hakan, "Kültürümüzde babanın sözü geçer. 17 yaşındaydım ve bunun nereye varacağının bilincinde değildim. Sadece futbolu düşüyordum. Babama güvendim." diye konuştu.



Bu tür şeylerin insanı yıkabileceğini aktaran 22 yaşındaki oyuncu, "Ancak kariyerimde çok şey yaşadım. Bu olay beni daha da güçlü yapacak." değerlendirmesinde bulundu.