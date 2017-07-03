Hakan Çalhanoğlu resmen Milan'da

İtalyan kulübü Milan, Bayer Leverkusen'den transfer ettiği milli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya Birinci Ligi (Serie A) takımlarından Milan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.



Milan Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Bayer Leverkusen ile Hakan'ın transferi konusunda anlaşıldı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisini 2021'e kadar Milan'a bağlayan sözleşmeye imza attı.



İtalyan basınında, transferin bonuslarla birlikte 24 milyon avro bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.



Hakan, kısa süre önce Çinli hissedarlar tarafından satın alınan Milan'ın, Mateo Musacchio, Franck Kessie, Andre Silva, Ricardo Rodriguez ve Fabio Borini'den sonra yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 6. isim oldu.