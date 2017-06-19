Hak arama yeri TBMM'dir, milli iradenin tecelli ettiği yerdedir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kocaeli Başiskele'deki bir otelde Abhaz Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, CHP'nin, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne ilişkin, "Her zamankinden daha fazla birliğe ve beraberliğe ihtiyaç varken, ana muhalefet partisi liderinin, siyasi akıl tutulmasıyla hareket etme hakkı yoktur. Hak arama yeri TBMM'dir, milli iradenin tecelli ettiği yerdedir." dedi.



Topçu, Kocaeli Abhaz Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.



Başiskele'deki bir otelde düzenlenen iftar programında konuşan Topçu, medeniyet coğrafyalarının zor bir koridordan geçtiğini söyledi.



Güvenlik güçlerinin, uluslararası destek alan terör örgütleriyle mücadele ettiğini dile getiren Topçu, "Üzülerek ifade ediyoruz ama güya stratejik dostumuz olanlar ki dost demeye dilimiz varmıyor, stratejik ortaklığımızın da gereğini yapmıyorlar. Uluslararası kuruluşlarda bir ve beraber olduğumuz ABD, AB ülkeleri stratejik ortaklığa riayet etmedikleri gibi - ABD ile aslında bizim dedelerimiz Kore'de yan yana çarpışmışlar - asker arkadaşlığı hukukunu da hiçe sayıyorlar. ABD, şu anda dünyanın gözüne baka baka terör örgütü PYD ve YPG'yi desteklemeye devam ediyor." diye konuştu.



"GÜN BİR OLMA GÜNÜDÜR"



ABD'nin, PYD ve YPG'ye tırlarla silah gönderirken sesini çıkarmayan ana muhalefetin MİT tırlarının durdurulması olayını ifşa edenin hukuk karşısında ceza almasından dolayı yollara düştüğüne dikkati çeken Topçu, şöyle devam etti:



"ABD'liler de dünyanın gözü önünde orada bir terör örgütüne yüzlerce tırı gönderiyor, onunla ilgili tek bir cümlesi olmuyor. Böylesine ibretlik günlerden geçiyoruz. Gün aslında Çanakkale'de dedelerimiz hangi amaç ve gayenin etrafında durduysa o gündür. Sakarya'da, Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in arkasında dedelerimiz hangi gayeyle durduysa gün o gündür. Gün Türkiye'de Abhaz'ı, Türkmen'i, Çerkez'i, Laz'ı, Kürt'ü, Alevi'si, Sünni'si ile ay yıldızlı al bayrak altında bilumum düşmana tek yumruk olma günüdür." ifadelerini kullandı.



"HAK ARAMA YERİ TBMM'DİR"



Topçu, onun için muhalefetin de "aklını başına alması" gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Her zamankinden daha fazla birliğe ve beraberliğe ihtiyaç varken ana muhalefet partisi liderinin, siyasi akıl tutulmasıyla hareket etme hakkı yoktur. Hak arama yeri TBMM'dir, milli iradenin tecelli ettiği yerdedir. Hak arama yeri meşru kurumlarla ilgilidir. Sokakta hak aramak; anarşinin, sokakta hak aramak; terörün davetlisidir. Bunu bilmeden yapıyorsa gaflet içindedir, bilerek yapıyorsa küresel emperyal güçlerin ekmeğine yağ çalmaktadır."



Topçu, emperyal güçlerin enerji odaklı kendi hak ve menfaatlerine göre yeni harita belirlemek istediğini ve Türkiye'nin ekonomik kıskaca alınmak istendiğini vurgulayarak, "Bu belirledikleri haritalarda bize bir yer yok. Kafkaslar'dan söktü attılar, Ahıska Türkü'nün ağıtları hala daha dinmedi. Netice itibarıyla gözümüzün önünde Suriye'de, Irak'ta yukarıdan bombalar atılıyor, aşağı da bizim kardeşlerimiz ölüyor. Ölen Kürt, Türkmen, Arap onlar bizim kardeşlerimiz." diye konuştu.



Kocaeli Abhaz Derneği Başkanı Hasan Konca da ramazan ayının Müslümanlar için öneminden bahsederek, Topçu'ya Abhazlar'a gösterdiği ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti.