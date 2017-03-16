Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Kabul edilemez bir sözdür

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, CHP Antalya Milletvekili Baykal'ın Trabzon'da yaptığı açıklamayla ilgili "Kabul edilemez bir sözdür. Doğrudan doğruya dinin siyasete alet edilmesidir, inançlarımızın küçük görülmesidir" değerlendirmesini yaptı.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Elazığ'da üniversite öğrencileri ile bir araya geldiği konferans sonrası gazetecilerin CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Trabzon'da yaptığı açıklamayla ilgili soruyu cevapladı.



Hazreti Muhammed ve tüm peygamberlerin "ismet" sıfatına haiz olduklarını vurgulayan Kurtulmuş, "Yani hata yapmazlar. Beşerdirler ama şaşmazlar, hata yapmazlar. Hiçbir peygamberin haşa hata yapması mevzubahis değildir. Hazreti Peygamber'den sonra bir daha hiçbir şekilde peygamber gelmeyecektir. Bir referandum kampanyasını peygamberlikle, peygamberlik müessesesiyle böyle içli dışlı yapmak, karıştırmak hangi akla hizmettir?" ifadelerini kullandı.



Baykal'ın sözlerine açıklık getirip yanlışı düzeltmesi gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, "Kabul edilemez bir sözdür. Doğrudan doğruya dinin siyasete alet edilmesidir. Doğrudan doğruya inançlarımızın maalesef tahfif edilmesidir" dedi.



Kurtulmuş, "Bu ne akla ne vicdana ne irfana ne de Türkiye'deki halkımızın inançlarına uygun bir söz değildir. Zannediyorum Sayın Baykal bunu çok kısa bir sürede tashih esecektir. En hafif tabiriyle inançlarımızın küçük görülmesidir. Bunları inşallah kastetmemiştir." değerlendirmesini yaptı.



CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Trabzon’da halk oylamasıyla ilgili yaptığı açıklamada ''Beşer şaşar. Böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın, olmaz. Kimseye bu yetki verilmez. Verilmemelidir." şeklinde konuşmuştu.