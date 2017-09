Hacılar yurda dönmeye başladı

Kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getiren hacıların, özel ve tarifeli uçaklarla yurda dönüşleri bu sabahtan itibaren başladı.

Suudi Arabistan'ın Medine ve Cidde kentlerinden kafileler halinde İstanbul'a ulaşan hacılar, pasaport kontrolünün ardından beraberinde getirdiklerini zemzem ile hurmalarını teslim aldı.



Dış Hatlar Geliş Terminalinin çıkış kapısı önünde kendilerini bekleyen yakınlarıyla buluşan hacılar, duygusal anlar yaşadı.



Hacılardan Ali Baykal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kutsal toprakların inananlar tarafından görülmesi gerektiğini söyledi.



Baykal, hac sırasında kalabalığın bile bir anlamı olduğuna dikkati çekerek, "Kutsal topraklarda bambaşka bir hayat var." dedi.



Çorum'dan hacca giden kafile başkanı Selahattin Çelikten, kazasız, belasız güzel bir hac döneminin geride kaldığını ifade etti.







Kutsal toprakların bambaşka güzelliklere sahip olduğunu dile getiren Çelikten, "80 milyonumuz, tüm ümmet-i Muhammed, Arakan'daki ve Kudüs'teki insanlar için hep dua ettik. Rabbim dualarımızı kabul eylesin." diye konuştu.



Hacılardan Enver Can, genç olanların hacca gitmesinin çok önemli olduğunu, oradaki güçlükler karşısında yaşlıların ise çok zorlandığını belirtti.



Turgut Çeçen ise yurda dönen ilk kafilede yer aldıklarını, kutsal topraklarda İslam aleminin iyiliği için her zaman dua ettiklerini söyledi.







ARAKAN İÇİN DE DUA ETTİLER



Yetmiş iki yaşındaki Hacı Nuriye Can, bütün Müslümanların hacca gitmesi temennisinde bulunarak, Arakan'daki olaylarda zarar gören Müslümanların kurtuluşu için de dua ettiğini sözlerine ekledi.



Meryem Açılan da kutsal topraklardan dönüşünde Atatürk Havalimanı'nda ailesiyle buluşan hacılar arasında yer aldı.



Kardeşi Gülfidan Karaca tarafından terminalde karşılanan Açılan, "Ailemizle dönüşte buluşmak çok güzel bir duygu. Dualarımız onlara ve her yere gitti." ifadelerini kullandı.



Karaca da ilk defa hacı karşılamaya geldiğini, bu nedenle çok duygulandığını belirterek, "Ablam ile diğer hacılar çok güzel topraklara ayak basıp geldiler." şeklinde konuştu.