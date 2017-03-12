"Hacı Murat"lar 40'ıncı yılını kutladı

Halk arasında "Hacı Murat" olarak bilinen Murat 124 model otomobil tutkunları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir araya geldi.

Halk arasında "Hacı Murat" olarak bilinen Murat 124 model otomobil tutkunları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir araya geldi.



İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ve "Hacı Murat" otomobillerin 40'ıncı yılı nedeniyle, ilçede bir dizi etkinlik düzenlendi.



Etkinlikler çerçevesinde kendilerine Murat 124 adını veren bir grup, şehir turu attı. Araçlarıyla kent merkezini turlayan gruptakiler, daha sonra Bodrum'un değirmenler mevkisine geçti. Vatandaşlar araçlara yoğun ilgi gösterdi.



Murat 124 Grubu Sözcüsü İbrahim Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ve Hacı Muratotomobillerinin 40'ıncı yılı olması nedeniyle bir dizi program gerçekleştirdiklerini söyledi.



Çelik, "40 yaşını görmüş araçlarımızla ilçede bir araya geldik. İzmir, Aydın, Muğla ilçelerinden yoğun katılımlar oldu. Bu bizim tanışma etkinliğimiz oldu." dedi.



Özcan Satılmış da 30 yıldan fazla zamandır "Hacı Murat" kullandığını, bu otomobilin kendisi için büyük bir tutku olduğunu anlattı. Trafikte seyir halindeyken insanların ilgisinden çok memnun olduklarını ifade eden Satılmış, "Hurda halinde 3 bin liraya aldığım aracıma 23 bin lira para harcadım. 10 aylık bir sürenin ardından temiz ve bakımlı hale getirdim. Benim iki Murat 124 aracım daha var. Bu bir tutku, aşk." diye konuştu.



Bir süre otomobillerini tanıtan araç sahipleri, daha sonra pasta kesti.