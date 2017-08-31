Hacı adayları Arafat yolunda

Geceyi Mina'da geçiren milyonlarca hacı adayı, sabah namazının ardından Arafat'a hareket etmeye başladı.

Hac ibadetinin en önemli duraklarından olan Arafat vakfesine durmak için sayıları 2 milyonu aşan hacı adayı, sabah namazının ardından geceyi geçirdikleri Mina'dan 12 kilometre uzaklıktaki Arafat'a doğru hareket etti.



Mekke'nin 25 kilometre güney doğusunda yer alan ve Harem sınırları dışındaki Arafat’a çıkacak müminler, öğle ile ikindi namazlarını öğle vaktinde kılarak cem (cem-i takdim) edecek. Namazlarını Peygamber efendimizin veda hutbesini okuduğu Nemira Mescidi'nde eda edecek olan hacı adayları, öğle ile güneş batımına kadar olan süreyi ibadet ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak geçirmeye çalışacak.



Hacı adaylarını Arafat'a ulaştıracak olan yollarda temel gıda malzemeleri, içme suyu, sağlık merkezleri ve diğer ihtiyaç duyulan konularda yardım için görevliler hazır bekliyor olacak.



Gün batımı ile Arafat vakfesini tamamlayacak milyonlarca Müslüman, şeytan taşlamada kullanacakları taşları toplamak ve akşam ile yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem (cem-i tehir) etmek için Müzdelife bölgesine intikal edecek.