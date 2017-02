Hac kurasıyla ilgili en çok merak edilenler...

Bu yıl hacca gidenlerin yüzde 75'i 2007 ile 2010 yılı arasında kayıt yaptırmış olanlardan, yüzde 24,7'si de 2011 ile 2016 yılları arasında kayıt yaptırmış olanlardan oluşuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, hacı adaylarının hac kuralarına yönelik en çok merak ettikleri sorular cevaplandı.



Başkanlıktan edinilen bilgiye göre, hacı adayları en çok "Hac fiyatları nasıl belirlenmektedir?", "Hacca neden sırayla götürmüyorsunuz?", "Katsayılı kura sistemi nedir?", "Şehit aileleri hac kurasına girecek mi?", "Neden kuraya ihtiyaç duyuldu?", "Hacca kayıt yaptırıp gidemeyenlerin dinen mesuliyeti var mıdır?", "Hac ücretleri bu sene ne kadar olacak?" sorularını kuruma yöneltti.



Hacı adaylarının soruları yanıtlanırken, haccın sıraya konulması halinde, kayıtlı mevcut hacı adayı sayısına göre 25 yıl sonrasına sıra verilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Bu durumun, toplumda her türlü hac talebini ortadan kaldıracak bir toplumsal soruna yol açabileceği endişesiyle vatandaşların sırayla hacca götürülemediği belirtildi.



Kura sistemine ihtiyaç duyulmasının nedenleri şöyle açıklandı:



"Dünyada, müracaat edenlerin sayısı en fazla 900 bini bulduğu için 1985 yılına kadar hiçbir kısıtlama olmadan herkes hac ibadetini yapabiliyordu. Hac taleplerinin artması ve mekanların yetersiz kalması üzerine, İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanlarının 1987 yılında Amman'daki toplantında hacda kota uygulamasına karar verildi. Türkiye'de talebin az olması nedeni ile 2003 yılına kadar müracaat eden herkes hacca gidebiliyordu. 2003 yılından itibaren hacca müracaat eden kişi sayısı arttı. Bu yıl dünya Müslümanlarından haccetmek üzere talepte bulunan insan sayısı 25 milyondur. Fakat ibadet mekanları ancak yılda 3 milyon insanın talebine karşılık verebiliyor. Hac müracaatları da her geçen yıl katlanarak artıyor."



Katsayılı kura sisteminin, uzun yıllardan beri bekleyen hacı adaylarına öncelik tanınması amacıyla uygulandığı, böylelikle hacca gitmek için uzun yıllar bekleyenlerin sayısının azaltılacağına işaret edildi.



HAC MÜRACCATLARI İKİ MİLYONA DAYANDI



Bu yılki hac kura sonuçlarına göre hacca gideceklerin yüzde 75'inin, 2007 ile 2010 yılları arasında kayıt yaptırmış olanlardan, yüzde 24,7'sinin, 2011 ile 2016 yılları arasında kayıt yaptırmış olanlardan, yüzde 0,3'ünün de 2017 yılında kayıt yaptırmış olanlardan oluştuğu bildirildi.



Bu yılki hac müracaatının 1 milyon 892 bin 724'e ulaştığı, Türkiye'ye verilen hac kontenjanının ise 80 bin olduğu açıklandı.



Hacca kayıt yaptırıp gidemeyenlerin dinen mesuliyetlerinin olup olmayacağı sorusuna, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in, "İslam fıkhına göre, hac ibadetine talip olmak, gelip müracaat etmek, niyetini ortaya koymak her mümin için önemlidir. Yıllarca müracaat ettiği halde hacca gidemeyen kardeşlerimizin üzerinden hac farizası sakıt oluyor. Hacca gidecek kardeşimizin sevinci Allah katında ne kadar kıymetli ise bu imkana kavuşamayan kardeşimizin hüznü de o kadar kıymetlidir." yanıtıyla açıklık getirildi.



ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA HAC KOLAYLIĞI



Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun, gazi ve şehit aileleri için 600 olan kotayı müracaat eden kişi sayısı kadar artırdığı hatırlatılarak, "Bu yıl 4 bin 600 gazi ve şehit yakını 80 bin kotaya ilave olarak kutsal topraklara gitme imkanına kavuşacak. Bu hakkı elde edenlerin kayıtları ise 16-24 Mart tarihleri arasında yapılacak." bilgisi paylaşıldı.



Hac ücretlerinin, ulaşım, konaklama, Arafat'ta klimalı çadır gibi hizmetler, Suudi Arabistan'a ödenen ücretler, sağlık, yemek, rehberlik, görevli personel giderleri, hacı adaylarına verilen malzemeler, kurban ve sair kalemler dikkate alınarak, Bakanlıklar Arası Hac ve Umre Kurulu tarafından belirlendiği kaydedildi.