Haberleşme altyapısına 7,4 milyar liralık 'özel' yatırım

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, bilişim sektöründe yatırımın ve yatırımcının önünü açacak düzenlemeler yaptıklarını belirterek, "Bunun sonuçlarını da almaya başladık.” dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) 2016'nın son çeyreğine ilişkin hazırladığı “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu”nu açıkladı.

"4,5G aboneleri aylık 5,4 gigabayt internet kullanıyor"



Mobil veride 4,5G ile yaşanan hız artışının, internet kullanımını da olumlu etkilediğini vurgulayan Arslan, "2016'nın son çeyreğinde aylık mobil internet kullanımı kişi başına ortalama 2,2 gigabayta kadar çıktı. 2015'te ise bu rakam ortalama aylık 1,3 gigabayttı. Ancak daha da önemlisi cihazı ve SIM kartı uyumlu 4,5G abonelerinde mobil internet kullanım oranı 5,4 gigabayta ulaşmış durumda. Kısacası, 4,5G’nin yaygınlaşması ve ileride 5G’ye geçilmesiyle data kullanımı çok daha yüksek seviyelere çıkacak." dedi.



"YERLİ YAZILIM VE DONANIM YATIRIMLARI ARTACAK"



Haberleşme sektöründe işletmecilerin 2016 yılı dördüncü çeyreğinde elde ettikleri toplam gelirlerinin 12,2 milyar liraya, 2016 yılı toplamında ise 45,4 milyar liraya ulaştığını dile getiren Arslan, şunları söyledi:



"Firmaların gelirleri, bir önceki yıla göre yüzde 14,7 gibi önemli oranda artış gösterdi. Ancak bu alandaki en önemli husus firmalarımızın Ar-Ge ve yenileme yatırımlarına büyük önem vermesi. Keza hükümet olarak bilişim sektöründe yatırımın ve yatırımcının önünü açacak düzenlemeleri bir bir yapıyoruz. Bunun sonuçlarını da yatırımlarda yaşanan artıştan görüyoruz. 2016'da Ar-Ge yatırımlarıyla haberleşme altyapımıza özel sektörümüz tarafından yapılan yatırım tutarı 7,4 milyar lirayı buldu. Ancak biz bunu da yeterli görmüyoruz. Bu yatırım tutarının özellikle yerli yazılım ve donanım başta olmak üzere çok daha artmasını amaçlıyoruz."