Güzel İnsan Hakka Yürüdü

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesinde 73 yaşında vefat etti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otele fizik tedavi için gelen ve aniden fenalaşması sonucu hastaneye kaldırılan eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in, buradaki ilk müdahalenin ardından sevkine karar verildi. Hastaneden ambulansla 11. Komando Tugay Komutanlığı'na götürülen Güzel, buraya indirilen ambulans helikopterle alınıp, Ankara'daki özel hastaneye götürüldü. Hasan Celal Güzel, tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesinde 73 yaşında hayatını kaybetti.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Güven Hastanesi eski bakanlardan Hasan Celal Güzel ile ilgili bir açıklama yaptı.

Güven Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Bilinen karaciğer yetmezliği, diyaliz gerektiren kronik böbrek yetmezliği ve ileri evre kalp yetmezliği tanıları olan Hasan Celal Güzel genel durum bozukluğu ve derin anemi nedeniyle 18 Mart 2018 günü 19.03'de hastanemize kabul edilmiştir. İlk değerlendirme sonucunda septik şok tablosunda olduğu saptanan hasta Genel Yoğun Bakım Ünitesine alınarak, antibiyotik tedavisi ve diğer destek tedavisi başlanmıştır. Ağır akciğer enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği nedeniyle entübe edilerek izlenmiştir. Uygulanan yoğun tedaviye yanıt vermemiş ve sabah 05.45'de kardiyak arrest tablosu gelişmiştir. Kardiyopulmoner Resüsitasyon cevap vermemiş ve saat 06.15'te eksitus kabul edilmiştir" denildi.

CENAZE TÖRENİ

Açıklamada, Güzel'in cenaze namazının yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek Devlet Töreni'nin ardından Hacı Bayram Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacağı ve merhumun Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedileceği ifade edildi.

HASAN CELAL GÜZEL KİMDİR?

Eski Bakanlardan Hasan Celal Güzel, 1945 yılında Gaziantep'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nden mezun oldu.

Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) çeşitli ekonomik ve sosyal sektörlerde uzman yardımcısı, uzman ve sektör sorumlusu olarak çalıştı.

Başbakanlık Müşavirliği, Başbakanlık Ekonomik ve Sosyal İşler Bakanlığı, İZDK Genel Müdür Yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği ve Müsteşar Yardımcılığı, DPT Genel Sekreterliği ve Müsteşar Vekilliği ve Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. 1983 yılında 38 yaşında Başbakanlık müsteşarı oldu.

Bürokratlığın ardından 1986 yılındaki seçimlerde Anavatan Partisi'nden (ANAP) Gaziantep Milletvekili seçilen Hasan Celal Güzel, Devlet Bakanlığı ve Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yapmıştı.