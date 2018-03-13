'Güzel futbol oynayıp sonuç almaya çalışacağız'

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, "Aldığımız kötü skor ikinci maçtaki planımızı, hedefimizi ve heyecanımızı bir alt seviyeye düşürdü. Kendi sahamızda en güzel futbolu oynayıp sonuç almaya çalışacağız." dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın konuk edecekleri Bayern Münih karşısında, iyi futbolla sonuca gitmeye çalışacaklarını söyledi.

Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve siyah-beyazlı oyuncu Ricardo Quaresma'nın da katıldığı basın toplantısında yarınki karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rakiplerine ilk maçta 5-0 mağlup olduklarını ve tur umutlarını ilk maçta tükettiklerini belirten Güneş, "İlk maçtan bağımsız olarak oynayacağımız bir mücadele olacak. Aldığımız kötü skor ikinci maçtaki planımızı, hedefimizi ve heyecanımızı bir alt seviyeye düşürdü. Kendi sahamızda en güzel futbolu oynayıp sonuç almaya çalışacağız." dedi.

Rakipleriyle yaptıkları ilk maçın Domagoj Vida'nın gördüğü kırmızı kartla koptuğuna dikkati çeken Güneş, "Dünya çapında bir takım olan ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı isteyen ekibe karşı kendi gücümüzü göreceğimiz bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

PEPE VE TOSİC OYNAMAYACAK

Bayern Münih öncesi takımdaki durumla ilgili bilgi veren deneyimli teknik adam, "Pepe ve Vida zaten yok. Sakat Tosic de olmayacak. Savunmada sayısal sıkıntımız var. Diğer oyuncuları antrenmandan sonra göreceğiz. Onların durumuna göre karar vereceğiz." diye konuştu.

Dusko Tosic'in olmamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Şenol Güneş, şunları söyledi:

"Tosic'in ön adale grubunda sıkıntısı var. Caner ve Adriano'nun da sıkıntıları var ama durumlarına bakacağız. Pepe, Tosic ve Vida kesin olmayacak. Tosic, hafta sonu oynar mı, oynarsa risk artacak. Dün Tolgay'ın da sıkıntısı vardı ama bugün itibarıyla iyi. Tosic, cuma gününe kadar toparlayabilir. Pepe, dün koşu yaptı. Perşembe günü ayakkabı giyerse ne olur, o da soru işareti... Vida cezalı olduğu için yok."

"İYİ BİR İZLENİMLE AYRILMAK İSTİYORUZ"

Taraftarlara iyi oyunla her zaman güven vermek istediklerini vurgulayan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş'a inanan, iyi futbol bekleyen taraftarlara kendi sahamızda bunu göstermeye çalışacağız. İlk maçtaki sonucun ardından ister istemez oyunun tansiyonu düştü. Bu durum bizde de var, Bayern Münih'te de var. Rakibin elindeki en sağlam kadroyla geldiğini biliyoruz. Veda ettiğimiz Şampiyonlar Ligi'nde tekrar olmak için iyi bir izlenimle ayrılmak istiyoruz."

Siyah-beyazlı taraftarların güvenini sarsmamak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini anlatan Güneş, "Bir de bunun lige yansıması var. Ligin daha çok saha dışında spekülasyonları var. Ondan sıyrılarak maçlara çıkacağız. Onun için bir tahribat görmeden çıkmak istiyoruz." yorumunu yaptı.

TALİSCA'NIN BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NA SEÇİLMESİ

Oyuncusu Anderson Talisca'nın Brezilya Milli Takımı'na seçilmesine değinen Güneş, şu değerlendirmede bulundu:

"Brezilya Milli Takımı'na gidecekse Talisca'nın yeteneğini ve karakterini göstermesi önemli. Elimizde bulunan tüm oyuncuların bulunduğu yerden yukarı çıkmasını istiyoruz. Bu hem onların hem takımın ihtiyacı... Talisca, inşallah form grafiğini hem milli takımda hem bundan sonraki lig maçlarında gösterir ve Dünya Kupası'nda yerini alır."

QUARESMA: BÜYÜK OYUNCULARA KARŞI OYNAYACAĞIZ

Bayern Münih maçıyla ilgili görüşlerini aktaran siyah-beyazlı oyuncu Quaresma ise "Bu seviyeye geldik. Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyelere gelmek kolay değil. Yarın çok zor bir maç oynayacağız. Büyük oyunculara karşı mücadele edeceğiz. Geldiğimiz noktanın tadını çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırmızı kart cezası nedeniyle ligde oynayamadığının hatırlatılması üzerine Quaresma, şunları kaydetti:

"Çok uzun süre olmadı, iki maç kaçırdım. İyi idman yaptım. Bütün maçlara iyi hazırlanıyorum. Fizik olarak eksiğimin olduğunu düşünmüyorum. Oynayıp oynamamam hocamın seçimine bağlı."

Quaresma, takım arkadaşı Talisca'nın milli takıma seçilmesi konusunda ise "Talisca mutlu oldu. Bütün oyuncular kendi ülkesini temsil etme şansını yakaladığı için mutlu olur. Genç ve yetenekli bir oyuncu, parlak bir geleceği var." diyerek sözlerini tamamladı.



