"Güvercin mezadı"nın geliri Haleplilere

Tekirdağ'da her hafta kurulan mezattan elde edilen gelir, Esed rejimine bağlı askerlerin ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların saldırıları sonucu evleri yakılıp yıkılan Haleplilere bağışlandı.

Tekirdağ'da her hafta kurulan, sahiplerinin en güzel güvercinlerini açık artırma yoluyla satışa çıkardığı mezattan elde edilen gelir, tarihin en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı Halep'te evleri yakılıp yıkılan, abluka nedeniyle bir lokma ekmeğe muhtaç kalan iç savaş mağdurlarına gönderilecek.



Çınarlı Mahallesi'nde bir kahvehanede her hafta buluşan güvercin meraklıları, bu kez iyilik yapmak için yarıştı. Bu haftaki mezat, geliri insanlık dışı saldırılara maruz kalan Haleplilere bağışlanmak üzere açıldı.



"Trakya makaracısı", "Şarabi", "Selanik", "Balon", "Sultan", "Keşpir" ve "Kırktelli" her zamanki gibi taşıma kafeslerinden çıkarıldı, alıcılara endamları ve tüy parlaklığı gösterildi ancak mezata katılanların birçoğu fiziki şartlar nedeniyle kanat sesini duyamadığı "taklacıların" hünerini sahiplerinden dinledi. Takla sayısına mest olan pek çok güvercinsever, beğendikleri kuşları satın aldı.



Satılan her güvercin bir mazlumun yarasını saracağı için mezatta daha çok kuş satılması amacıyla çaba gösterildi. Yaklaşık 1 saatlik mezatta toplanan 200 lira tutarındaki bağış, bir yardım derneğinin Halep'e yardım için açtığı hesaba yatırıldı.



"ÇORBADA BİZİM DE TUZUMUZ BULUNSUN"



Tekirdağ Profesyonel Güvercin Yetiştiriciliği Derneği Başkanı Hasan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mezadı bu hafta Halep'e yardım etmek ve oradaki mazlumların yanlarında olduklarını hissettirmek için açtıklarını söyledi.



Halep'te yaşayan sivillere yönelik saldırıları kınayan Yıldız, böyle bir çalışma yaparak Halep için yardım kampanyasına katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.



Mezattan toplanan yardım çok olmasa da saflarını belli etmek ve Haleplilerin yanlarında olduklarını hissettirmek istediklerini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:



"Biz güvercinler ile yıllardır iç içeyiz. Ailemizin birer ferdi gibi onlar. Güvercin bakmak bir hastalık, tutku bizim için. Burada arkadaşlarımız en güzel güvercinlerini getirip açık arttırma yoluyla satıyorlar. Ben biliyorum ki burada maddi durumu iyi olmayan arkadaşlarımız da var. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'den gelen hayvansever arkadaşlarımız da buradalar. Bugün hayvanseverler Halep için burada toplandı. Trakya halkı olarak Halepli kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Halep için yapılan hayır çorbasında bizim de tuzumuz bulunsun istiyoruz. Bugün en güzel güvercinlerimizi Halepli kardeşlerimiz için getirdik."



Tekirdağ'da, güvercin sevdalıları, geçen aylarda da epilepsi ile mücadele eden 9 yaşındaki bir kız için mezat açmış, elde edilen 10 bin liralık geliri hastalıkla mücadele eden kızın ailesine bağışlamıştı.