Güvenlik güçlerine moral ziyareti

Ordu Valisi Balkanlıoğlu, Altınordu ilçesinde trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekiplerine moral ziyaretinde bulundu.

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Altınordu ilçesinde trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek baklava ikram etti.



Vali Balkanlıoğlu, Karadeniz Sahil Yolu'nda farklı güzergahlarda oluşturulan arama ve kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerine moral ziyaretinde bulundu.



Ziyarette polis ve jandarma ekipleriyle bir süre sohbet eden Vali Balkanlıoğlu, daha sonra yanında getirdiği baklavadan ikram etti.



Ziyaretten ötürü teşekkür eden güvenlik güçleri ise yapılan denetimler hakkında Balkanlıoğlu'na bilgi verdi.



Balkanlıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, polisin ve tüm güvenlik güçlerinin daima yanında olduklarını vurgulayarak, "İstanbul'daki hain saldırıda şehit düşen polis ve sivil vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, tedavi altındaki yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyenlere, devletimiz ve milletimiz hiçbir zaman fırsat vermeyecektir." dedi.



Vali Balkanlıoğlu, moral ziyaretlerine ara ara devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA