Güvenlik güçleri teröristlere göz açtırmıyor

Hakkari'de, Irak sınırında kurduğu üs bölgeleri ile teröristlerin geçiş güzergahlarını kontrol altında tutan güvenlik güçleri, başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Hakkari'de güvenlik güçleri, Irak sınırında kurduğu üs bölgeleri ile teröristlerin geçiş güzergahlarını kontrol altında tutuyor.



Irak sınırındaki Çukurca ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik asker ve özel harekat polislerinin katıldığı operasyonlar devam ediyor.



Güvenlik güçleri, teröristlerden temizlenen yüksek rakımlı alanlara kurduğu yeni üs bölgeleri ile örgüt mensuplarının geçiş güzergahlarını kontrol altında tutuyor.



Dağbaşı, Gerki, Çilekli Tepe, Seri Ertuşi ve 2 bin 173 rakımlı tepe üs bölgelerinde büyük başarı sağlayan güvenlik güçleri, bölgede teröristlere adeta göz açtırmıyor.







Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, üs bölgelerini ziyaret ederek operasyonlara katılan asker ve özel harekat polisleriyle bir araya geldi.



Tokel, Ersay, Korkmaz ve Dilberoğlu, daha sonra bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlara katıldı.