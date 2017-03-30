Güvenli liman Bab savaş mağdurlarına kucak açıyor

TSK desteğiyle ÖSO tarafından terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Bab, zulümden kaçanların yeni güvenli limanı oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Bab, bölgede huzur arayan mazlum halkın yeni adresi oldu.



Geçen yıl ağustos ayında başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, Suriye’de huzur özlemi çeken halkın umutlarını yeşertiyor. Önce Cerablus’ta dosta güven, düşmana korku veren harekat, bölge insanının kaderinin değişmesine de vesile oluyor.



Özgürlüğün sembolü haline gelen Cerablus’un ardından terör örgütü DEAŞ unsurlarından temizlenen Bab da Cerablus gibi bölgenin "güvenli limanı"na dönüştü.



Terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeyken nüfusu yaklaşık 15-20 bine kadar gerileyen ilçe, özgürleştirilmesinin ardından çevre il ve ilçelerden yeniden göç almaya başladı. Şu anda yaklaşık 80 bin kişinin yaşamını sürdürdüğü Bab'ta aileler, ÖSO'nun desteğiyle yıkılan evlerinin onarımını yapıyor, tahrip edilen elektrik ve su altyapısını iyileştiriyor.



BAB'A YOLCULUK



8 kişilik Halil ailesi de güven ve huzur umuduyla Bab'ın yolunu tutan ailelerden.



Rejimin yanı sıra terör örgütleri PYD ve DEAŞ yüzünden kendi topraklarında yaklaşık 3 yıldır göçebe konumunda bulunan aile, umutlarıyla beraber eşyalarını da yükledikleri otomobille Azez'den Bab’ın yolunu tuttu.



Bab girişinde kontrol noktası oluşturan ÖSO güçlerince aramadan ve kontrollerden geçirilen aile, daha sonra yıkılan evlerin arasından yakınlarının yanına ulaştı. Bab'ın yerlisi olan aile, kendi evlerinin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle yakınlarının evine yerleşerek Bab'a 3 yıl aradan sonra yeniden "merhaba" dedi.



Halil ailesinin taşınmasına ÖSO askerleri de yardım etti.



"KISA ZAMANDA BAB'I ESKİ HALİNE GETİRECEĞİZ"



Aile fertlerinden Halil Halil, gelmeden önce yakınları aracılığıyla evlerinin yıkıldığı haberini aldıklarını belirterek, "Her şeye rağmen memleketimize gelme kararı aldık. Şimdi akrabalarımın yanında yaşayacağız. İnşallah kısa zamanda da evimizi inşa edip tekrar kendi evimize geçeriz." diye konuştu.



Terör örgütünün bölge halkına ciddi zarar verdiğini dile getiren Halil, şunları kaydetti:



"Evlerimizi yıkan da insanlarımızı öldüren de teröristlerdir. Türkiye'den ve ÖSO'dan Allah razı olsun, bizi bu beladan kurtardı. Şimdi Bab da biz de çok yorgunuz ama inanıyorum bugünler geçecek. Kısa zamanda Bab'ı eski haline getireceğiz. Bunun için el birliğiyle çalışacağız. Allah'ın izniyle bu topraklar eski güzel günlerine yeniden kavuşacak."