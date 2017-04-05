Güven endekslerinde 'bahar havası'

Reel sektör ile tüketicinin mevcut ve gelecek döneme ilişkin beklentilerini ortaya koyan güven endeksleri son dönemde önemli oranda iyileşme göstererek pozitif seyir izledi.

Reel sektör ile tüketicinin mevcut ve gelecek döneme ilişkin beklentilerini ortaya koyan güven endeksleri son dönemde önemli oranda iyileşme göstererek pozitif seyir izledi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, tüketici ve üreticinin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen ekonomik güven endeksi, son iki ayda artış kaydetti.



Ekonomik güven endeksi martta şubat ayına göre yüzde 5 artışla 91,5 değerinden 96,1'e yükseldi. Endeksteki artış, inşaat sektörü, hizmet sektörü, tüketici ve imalat sanayi güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Ekonomik güven endeksi ocakta 85,7, geçen yılın mart ayında da 78,27 düzeyindeydi.



Tüketici güven endeksi ise şubattaki aylık bazda yüzde 1,8'lik gerilemenin ardından martta bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarak 65,7'den 67,8'e yükseldi. Tüketici güven endeksi bu yılın ocak ayında 66,9 değerindeydi. Martta hanenin maddi durum beklentisi endeksinde de bir önceki aya göre yüzde 2,1 iyileşme görüldü. Şubat ayında 85,9 seviyesinde bulunan söz konusu endeks değeri, martta 87,8 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının artmasından kaynaklandı.



HİZMET VE İNŞAAT SEKTÖRLERİNİN DE YÜZÜ GÜLDÜ



Öte yandan son üç aylık dönemde iş durumunun iyileştiğini, hizmetlere olan talebin arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde bu talepteki artışın devam edeceğini bekleyen girişim yöneticisi sayısındaki artış, hizmet sektörü güven endeksini de olumlu etkiledi.



Buna göre ocak ayında 87,5, şubatta 92,9 olan hizmet sektörü güven endeksi martta 96,9'a çıktı. Hizmet sektöründe şubat ayına göre, iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri de sırasıyla yüzde 4,1, 3,5 ve 5,5 artış kaydetti.



Şubat ayında 76,4 olan mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi de martta yüzde 12,3 artarak 85,8 değerine yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu sonuç, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini mevsim normallerinin üzerinde değerlendiren ve gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısında yükseliş bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.



İnşaat sektöründe martta şubat ayına göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 16,9, toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri de yüzde 9,3 yükseliş gösterdi. Öte yandan perakende ticaret endeksi martta yüzde 0,3 düşüşle 97,7 değerine geriledi.



"ÖNCÜ VERİLER GÜÇLÜ EKONOMİK AKTİVİTEYE İŞARET EDİYOR"



Odeabank Ekonomik Araştırma ve Strateji Planlama Müdürü Şakir Turan, güven endekslerindeki olumlu sonuçların, devam eden kırılganlıklara rağmen iç talebin gücünü korumasının bir yansıması olduğuna dikkati çekerken, bunda hükümetin aldığı destekleyici tedbirlerin de etkisi olduğunu söyledi.



İç talepteki toparlanmayla uyumlu bir şekilde güven endekslerinin de toparlandığını dile getiren Turan, "İlk çeyrekte açıklanan öncü veriler de nispeten güçlü bir ekonomik aktiviteye işaret ediyor. Finansal piyasalarda oynaklığın görece düşük kalması ve Türk lirasının dar bir aralıkta dalgalanmasının da güven endekslerindeki iyileşmeye katkı sağladığını düşünüyoruz." dedi.



Turan, son dönemde yapılan vergi indirimleri ve teşviklerin hem tüketici güven endekslerine hem de perakende ticaret ve inşaat sektörlerine pozitif yansıdığını ifade etti.



Belirsizliklerin, endekslerdeki toparlanmayı sınırladığına işaret eden Turan, "Belirsizliğin ortadan kalkması ve ekonomide olumsuz bir şok yaşanmaması halinde bu iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz." dedi.