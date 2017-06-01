Güven Damgası tüketiciyi koruyacak

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Güven Damgası Sistemi tüketicileri koruyacak ve dolandırıcılık olaylarını azaltacak. Bu sistemde hem e-ticareti yapanlar hem vatandaşlar hem de devlet kazanacak." dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektronik ticarete yönelik Güven Damgası Sistemi'nin tüketicileri koruyacağını ve dolandırıcılık olaylarını azaltacağını belirterek, "Bu sistemde hem e-ticareti yapanlar hem vatandaşlar hem de devlet kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.



Palandöken yaptığı açıklamada, internet üzerinden yapılan mal ve hizmet alımlarında vatandaşların güvenliğinin sağlanması gerektiğine işaret ederek, bu konudaki son çalışmaları olumlu karşıladıklarını bildirdi.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığının elektronik ticareti geliştirmek ve güvenliğini artırmak için üzerinde çalıştığı Güven Damgası Sistemi'ni desteklediklerini belirten Palandöken, bu şekilde standartları sağlayarak güvenlik ve hizmet kalitesi gerekliliklerini yerine getiren e-ticaret sitelerinin sisteme kayıt olabileceğini ifade etti. Palandöken, şunları kaydetti:



"Güven Damgası Sistemi tüketicileri koruyacak ve özellikle yaşanan dolandırıcılık olaylarını daha da azaltacak. Tüketiciler, e-ticaret ile satın alınan ürün veya hizmetle ilgili yaşanan olumsuzluk ya da aksaklıklarda şikayetlerini iletecekleri muhatap bulabilecek, çözüme ulaşabilecekler. Satın alınmış ürünün teslimatında bir sürpriz yaşanmayacak, fotoğraf makinesi alınmışken kargodan cep telefonu çıkmayacak. Güven Damgası olan sitelerde böyle bir aksilik yaşanması durumunda Bakanlık duruma müdahil olarak yaptırımlarını uygulayacak. En önemlisi mahkemelerin yükü azalacak.



Güven Damgası alan sitelerin vergi işlemleri de daha rahat takip edilebilecek. Vatandaşlar yakın gelecekte Güven Damgası alan siteleri tercih ederken Maliye de bu siteler üzerinden elde edilen gelirleri daha kolay takip edecek, bu yolla vergi gelirleri de artacak. Özetle, bu sistemde hem e-ticareti yapanlar hem vatandaşlar hem de devlet kazanacak, yani bir taşla üç kuş vurulacak."