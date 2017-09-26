Guterres: Sınırların da ötesine geçer

BM Genel Sekreteri Guterres, Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması Uluslararası Günü'ne ilişkin, "Nükleer silah kullanımın doğuracağı korkunç insani ve çevresel sorunlar, ulusal sınırların da ötesine geçer." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, nükleer silah kullanımın doğuracağı korkunç insani ve çevresel sorunların, ulusal sınırların da ötesine geçeceği uyasında bulundu.



Guterres, "Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması Uluslararası Günü" dolayısıyla BM Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'nin "kışkırtıcı" nükleer ve füze denemelerinin son zamanlarda gerginliğin artmasına neden olduğuna dikkati çekti.



Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze denemelerini kınayan Guterres, barışçıl, diplomatik ve siyasi çözüm çağrısını yineledi.



"NÜKLEER SİLAHSIZLANMA İÇİN KÜRESEL BİR VİZYON GEREKLİ"



Guterres, "Nükleer silah kullanımın doğuracağı korkunç insani ve çevresel sorunlar, ulusal sınırların da ötesine geçer." dedi.



BM'de 20 Eylül'de imzaya açılan nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nın nükleer silahlara karşı normları güçlendireceğini vurgulayan Guterres, nükleer silah sahibi ülkelere somut adımlar atması çağrısında bulundu.



Guterres, nükleer silahsızlanmanın küresel bir vizyon gerektirdiğini sözlerine ekledi.



BM Genel Kurulu'nda temmuz ayında ABD, Rusya, Çin gibi nükleer güç sahibi ülkelerin karşı çıkmasına karşın 122 ülkenin desteğiyle kabul edilen antlaşma, 20 Eylül'de imzaya açılmış ve 50'den fazla ülke tarafından imzalanmıştı.