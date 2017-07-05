BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs müzakerelerine katılacak

BM Genel Sekreteri Guterres, İsviçre'de devam eden yarınki Kıbrıs müzakerelerine katılacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yeniden Kıbrıs müzakerelerine katılmak üzere İsviçre'ye gideceği bildirildi.



BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, bu akşam New York'tan yola çıkacak Guterres'in yarınki toplantılara katılacağını söyledi.



Guterres'in toplantılara katılmak için İsviçre'ye dönmesi konusunda taraflardan talep geldiğini hatırlatan Dujarric, "Genel Sekreter de müzakerelerde bulunmasının iyi olacağını düşünerek İsviçre'ye gitmeye karar verdi." ifadesini kullandı.



Dujarric, müzakerelerin gideceği yöne ilişkin önceden bir şey söyleyemeyeceklerini de sözlerine ekledi.