Gürpınar'da 3 bin kişi kardeşlik iftarı

Van Gürpınar ile Eyüp kardeş belediyeleri düzenledikleri 3 bin kişilik iftar programıyla Gürpınarlıları aynı sofrada bir araya getirdi.

Van'da görevlendirme yapılan Gürpınar Belediyesi ile kardeş belediye ilan edilen İstanbul'un Eyüp Belediyesi tarafından, Gürpınar ilçesinde verilen iftar yemeğine yaklaşık 3 bin kişi katıldı.



Gürpınar Meydanı'nda gerçekleşen iftar programı öncesi onlarca aşçı ve belediye ekipleri hummalı bir hazırlık yaptı. Yemeklerin ve alanın hazırlanmasının ardından vatandaşlar güvenlik tedbirleri çerçevesinde aranarak alana alındı.



İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Osman Doğramacı, yemek öncesi İstanbul'dan ilçeye gelen Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ve beraberindekilere ilçenin tarihi ve doğal güzellikleri gezdirdi. Ardından esnaf ziyareti de yapan başkanlar alanda vatandaşlarla yakından ilgilendi.



Doğramacı, burada iftar öncesi yaptığı konuşmada, Eyüp Belediye Başkanı Aydın ve ekibine şu ana kadar verdikleri tüm desteklerden dolayı teşekkür etti. Kardeşlik bağlarının bundan sonraki süreçte de giderek güçleneceğine dikkati çeken Doğramacı, "Eyüp Belediyesi ilçemizde bir iftar yemeği vermek istedi. Biz de kardeş belediyemizle düzenlediğimiz iftarımıza 'kardeşlik iftarı' adını verdik. İnşallah güzel projelerimizi ile sık sık bir araya geleceğiz." dedi.



Başkan Aydın ise Gürpınarlılara İstanbul'dan selam getirdiğini belirterek başladığı konuşmasında, iki ilçenin güzel bir iş birliği içinde olduğunu, bunun da aynı şekilde süreceğini vurguladı.



Aydın, "Ben Gürpınar'a her geldiğimde ilçemizi gelişmiş, büyümüş, daha da iyi hale gelmiş görüyorum. İnşallah bu süreç daha da güzel şekilde devam edecek. Çok güzel projeler ve çok çalışkan bir kaymakamımız var ve hepsinden de önemlisi devletine, milletine bağlı güzel insanlar var Gürpınar'da. İnşallah bu birlik ve beraberlikle bizi daha güzel günler bekliyor." dedi.



Konuşmaların ardından Kur'an tilaveti ile devam eden programda, vatandaşlar ezanın okumasıyla iftarlarını açtı. İftar sonrası ilçe genelinde Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sınavında başarı elde etmiş 31 öğrenciye Kaymakam ve Belediye Başkanı Doğramacı tarafından bisiklet hediye edildi.



İlahilerin okunması ve çeşitli gösterilerin yapılaması ile devam eden iftara, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Emrah Akçay, AK Parti İlçe Başkanı Halit Toktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç, İlçe Müftüsü Alaaddin Hançer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.