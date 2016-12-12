Gurmelerin standardı belirlendi

Gıdaların kalitesini analiz eden ve halk arasında "gurme" olarak bilinen tadımcılar için mesleki standartlar belirlendi.

Halk arasında "gurme" olarak bilenen, gıdaların kalitesini görme, koklama, tatma, dokunma veya işitme duyularını kullanarak analiz eden ve sınıflandıran tadımcılar için mesleki standartlar belirlendi.



Ulusal meslek standartlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Ege Orman Vakfı tarafından hazırlanan "gurme" standartları, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Gıda Sektörü Komitesi tarafından doğrulandı.



Buna göre, gurmeliğin tanımı, "İş sağlığı ve güvenliği ile çevre korumaya yönelik önlemleri alarak, kalite verimlilik ve gıda güvenilirliği gereklilikleri çerçevesinde, gıdaların kalitesini görme, koklama, tatma, dokunma veya işitme duyularını kullanarak, ölçen, analiz eden, yorumlayan, sınıflandıran ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişi" olarak belirlendi.



Standarda göre gurmeler, gıdaların duyusal değerlendirmelerinin yapılabilmesi için standartlara uygun olarak tasarlanmış, gürültüsüz, yabancı kokulardan arındırılmış, havalandırmalı, klimayla donatılmış, tekdüze aydınlatılmış, bağımsız değerlendirme yapabileceği ortamlarda çalışacak.



Gurmeler, duyusal değerlendirme öncesi, tadıma başlamadan en az 30 dakika öncesinden itibaren sigara içmemek ve bir saat öncesinden hiçbir şey yememek ve içmemek gibi fiziksel hazırlıklar yapacak. Duyusal değerlendirme yapacağı saate kadar koku algısını etkileyebilecek parfüm ve kokulu sabun gibi ürünler kullanmayacak.



Terazi, termometre ve alarmlı saat gibi ekipmanları kullanacak olan bu kişiler, acil durum, hijyen ve meslek hastalıkları bilgisine, duyusal kalite karakteristiklerini algılama ve ayırt edebilme becerisine sahip olacak.



Ayrıca gurmelerin mesleklerini yaparken sahip olması gereken davranışlar ve tutumlar, "Araç, gereç ve ekipman kullanımına özen göstermek, çevre koruma kurallarına duyarlı olmak, iletişim kuruduğu kişilerle etkili ve güzel konuşmak, gurmeliğe ilgili ve istekli olmak, uyarı ve eleştirilere açık olmak, ezberleme ve duyusal izlenimleri ifade edebilmek" şeklinde sıralandı.

Kaynak: AA