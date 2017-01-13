Güreşte Türkiye Şampiyonası heyecanı

Olimpiyat madalyalı Taha Akgül, Selim Yaşar ve Soner Demirtaş gibi sporcuların da yer alacağı şampiyona, yarın Ordu'da başlayacak.

Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, yarın Ordu'da başlıyor.



İki gün sürecek ve olimpiyat madalyalı milli güreşçiler Taha Akgül, Selim Yaşar ve Soner Demirtaş'ın 5 ay aradan sonra ilk defa mindere çıkacağı organizasyonda, 300 sporcu mücadele edecek.



Şampiyonada sporcular, 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97 ve 125 kilolarda mindere çıkacak. Organizasyonda dereceye giren güreşçiler milli takıma seçilme şansı yakalayacak.



Öte yandan şampiyonada 655. Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara ile sumoda 190 kiloluk Asya şampiyonu güreşçi Almaz Ergeshov, gösteri maçı yapacak.