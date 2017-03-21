Güreşçiler Avrupa Yollarında

Serbest Güreş Milli Takımı, mayıs ayında Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için yarın Ankara'da hazırlıklara başlayacak - 2016 Rio Olimpiyatları'nın madalyalı sporcuları Taha Akgül, Selim Yaşar ve Soner Demirtaş da kampta yer alacak

Serbest Güreş Milli Takımı, 2-7 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları için yarın Ankara'da kampa girecek.



Elmadağ Kamp Eğitim Merkezindeki kampa, 2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya elde eden Taha Akgül, gümüş madalya kazanan Selim Yaşar ve bronz madalya alan Soner Demirtaş da katılacak.



Toplam 41 sporcunun yer alacağı kamp 8 Nisan Cumartesi günü sona erecek. Kampta ağırlık ve kondisyon çalışmaları yapılacak.



Kampa katılacak güreşçiler ve kiloları ise şöyle:



57 kilo: Süleyman Atlı, Nebi Uzun, Şaban Kızıltaş, Sezer Akgül, Sezgin Pişmişoğlu



61 kilo: Cengizhan Erdoğan, Recep Topal, M. Recep Aktaş, Mustafa Kartal, Abdi Zurnacı



65 kilo: Mustafa Kaya, Sefa Aksoy, Mustafa Zopalı, Haydar Yavuz, Selahattin Kılıçsallayan



70 kilo: Yakup Gör, Mehmet Erzincanlı, Muhammet Akdeniz, Zafer Dama



74 kilo: Soner Demirtaş, İslam Kılıç, Ahmet Ertürk, Yasin Bolat, Musa Gürbüz



86 kilo: Selim Yaşar, Serdar Böke, Mahmut Özkaya, Fatih Erdin, Ahmet Bilici



97 kilo: Faruk Akkoyun, Müren Mutlu, Baki Şahin, Y. Emre Dede, Rıza Yıldırım, Şamil Erdoğan, Fatih Yaşarlı



125 kilo: Taha Akgül, Salim Ercan, Bekir Eryücel, Şakir Bozkurt, Hüseyin Civelek