Güreş sevgisi sokaklarda yatırdı

Edirne'ye Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemeye gelen birçok kişi, otellerde yer bulamadıkları için park ve bahçelerde sabahladı.

Edirne'ye 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için yurdun çeşitli yerlerinden gelen onlarca kişi, otellerde yer bulamayınca geceyi tarihi Selimiye Camii'nin bahçesi ve parklarda uyuyarak geçirdi.



Güreşleri izlemek için Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli ve Antalya'dan gelen ve otellerde yer bulamayan güreşseverler, "çimen palas" olarak nitelendirdikleri cami bahçesi ve çevresindeki parklarda sabahladı.



Hazırlıklı gelenler portatif çadırlarında, hazırlıksız olanlar ise altlarına karton sererek dinlendi. Uyku tulumu, tencere, tava ve çaydanlıklarıyla adeta kamp kuran bazı güreş tutkunları, konaklamanın yanı sıra yemek ihtiyaçlarını buralarda giderdi.



Manisa'dan gelen Mehmet Hersek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başaltı güreşçilerini izlemek için Edirne'ye geldiklerini söyledi.



Otellerde yer olmadığını bildikleri için geceyi geçirmek üzere Selimiye Camii'nin bahçesine geldiklerini belirten Hersek, "Dışarıda yatmak daha güzel, serin havada insan daha dinç uyanıyor." dedi.



Mehmet Evcenler (60) ise yağlı güreşi çok sevdiğini, bu nedenle 25 yıldır Kırkpınar'a geldiğini anlattı.



Otellerde yer olmadığından çadırda kaldıklarını dile getiren Evcenler, "Dışarıda yatsak da Edirne'de olmaktan memnunum. Edirne'yi ve Kırkpınar'ı çok seviyorum." diye konuştu.



Yanlarında getirdikleri malzemelerle kahvaltı hazırlayıp çay demleyen güreşseverler, daha sonra battaniyelerini toplayarak müsabakaların yapılacağı Kırkpınar Er Meydanı'na doğru yol aldı.